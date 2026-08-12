E' tutto fatto per Djed Spence all'Inter. L'affare è in dirittura d'arrivo per un pacchetto che dovrebbe essere di 31.5 milioni di euro. Lo riporta sul suo profilo X Fabrizio Romano, con l'accordo tra le parti che è stato trovato e ora si attende solo il via libera per le visite mediche e la firma sul contratto. Secondo gli aggiornamenti forniti da Nicolò Schira, l'inglese firmerà un contratto fino al 2031 con l'Inter, a uno stipendio di 3 milioni di euro netti. Nei prossimi giorni l'Inter potrà quindi finalmente accogliere l'erede di Dumfries dopo i mancati arrivi di Palestra e Khalaili.

🚨️ Djed Spence to Inter, here we go! Verbal agreement in place now with Tottenham for England RWB.



Transfer fee worth €31.5m.



Full agreement also with Spence who wanted the move as revealed over recent days. Deal in place. pic.twitter.com/i4SS7Ngb0d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026