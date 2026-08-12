E' tutto fatto per Djed Spence all'Inter. L'affare è in dirittura d'arrivo per un pacchetto che dovrebbe essere di 31.5 milioni di euro. Lo riporta sul suo profilo X Fabrizio Romano, con l'accordo tra le parti che è stato trovato e ora si attende solo il via libera per le visite mediche e la firma sul contratto. Secondo gli aggiornamenti forniti da Nicolò Schira, l'inglese firmerà un contratto fino al 2031 con l'Inter, a uno stipendio di 3 milioni di euro netti. Nei prossimi giorni l'Inter potrà quindi finalmente accogliere l'erede di Dumfries dopo i mancati arrivi di Palestra e Khalaili.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 16:00
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.