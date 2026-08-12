Brutto colpo per la Stella Rossa e per Dejan Stankovic. La compagine serba, allenata dall'ex fenomeno dell'Inter, ha infatti raccolto una sorprendente eliminazione per mano dell'Hapoel Be'er Sheva nel corso del terzo turno preliminare di Champions League. Dopo il risultato di 1-0 dell'andata, gli israeliani completano l'opera infliggendo alla compagine di Belgrado un sorprendente 0-2. A rendere ulteriormente amara la serata del Drago è stata un'espulsione per proteste incassata intorno all'ora di gioco e un battibecco a distanza con i tifosi all'uscita dal campo. Notte da dimenticare per l'ex nerazzurro.