Il calciomercato entra nella fase finale, quella in cui solitamente si sbloccano gli affari e aumentano le opportunità in prestito o a prezzi accessibili. In questo contesto, Vincitu propone una serie di calciatori che potrebbero essere oggetto di trattative nelle prossime settimane, tra cui anche alcuni elementi di spicco. Uno dei nomi proposti dall’operatore è quello di Manu Kone. Il cambio squadra del centrocampista della Roma è dato a 2.10. Ad oggi non sembrano esserci indicazioni in tal senso, ma non è detto che i giallorossi non cedano un loro big da qui alla chiusura della sessione. Ancor più bassa è la quota di Nicolò Fagioli, a 2.00. Il regista viola è ambito da diverse formazioni e, nella rivoluzione tecnica e tattica della Fiorentina, potrebbe anche essere sacrificato.

Tra i papabili partenti c’è ancora Teun Koopmeiners. Per Vincitu la sua partenza è a 2.40. La Juventus però si priverà di lui solo a fronte di una proposta economica importante. Decisamente improbabile anche l'addio di Lautaro Martinez all’Inter, nonostante nelle ultime ore un incontro tra il DS del Barcellona Deco e l'agente Alejandro Camano abbia alimentato i rumors circa un possibile assalto dei catalani: l'addio del capitano alla squadra nerazzurra paga venti volte la posta.