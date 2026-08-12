Djed Spence non è solo un obiettivo di mercato dell'Inter, ma anche un'occasione mancata per il Genoa, in Serie A. I rossoblù, come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport, avevano preso il giocatore in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham nel gennaio 2024, ma non hanno potuto esercitare la clausola da 10 milioni di euro per via del fallimento di 777 Partners, la proprietà dell'epoca. Oggi il giocatore vale almeno tre volte tanto.

La rosea traccia anche un ritratto del possibile futuro interista. "La conta totale in rossoblù dice 853' spalmati su 16 presenze (zero minuti solo in 3 gare, la prima perché appena sbarcato), per una buona media di 53' a partita. È un tipo fatto così, Djed, un "chill boy" con un carattere tranquillissimo in parte dovuto alle origini giamaicane che spesso rivendica. In campo, però, si trasforma: copre, attacca, aggredisce, si prende tutta la profondità che gli viene concessa. Per caratteristiche un buon alter ego di Dumfries con un paio di differenze sostanziali: meno strapotere fisico, più qualità nel piede. Ma quando parte non lo fermi ugualmente".