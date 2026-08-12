Curtis Jones ha già superato il problemino all'anca che lo aveva costretto a saltare l'amichevole del Liverpool contro il Monaco di domenica scorsa. Un'assenza che qualcuno aveva interpretato erroneamente come indizio di mercato in chiave Inter, il club che sembra seriamente intenzionato a tornare alla carica per il centrocampista classe 2001, una volta completate le uscite. Dopo Davide Frattesi, che è virtualmente della Lazio, il club nerazzurro sta lavorando anche ad altre cessioni.

Come comunicato dai Reds, oggi l'inglese ha partecipato regolarmente alla seduta di allenamento che ha visto protagonisti Jeremy Jaquet, anch'egli ai box tre giorni fa, il neo acquisto Ronald Araujo e Alexis Mac Allister, che ha iniziato la preparazione pre-campionato all'inizio di questa settimana dopo le vacanze post-Mondiali. La squadra di Andoni Iraola, per la cronaca, sta preparando l'amichevole contro il Como, in programma il 16 agosto, ad Anfield.