Curtis Jones ha già superato il problemino all'anca che lo aveva costretto a saltare l'amichevole del Liverpool contro il Monaco di domenica scorsa. Un'assenza che qualcuno aveva interpretato erroneamente come indizio di mercato in chiave Inter, il club che sembra seriamente intenzionato a tornare alla carica per il centrocampista classe 2001, una volta completate le uscite. Dopo Davide Frattesi, che è virtualmente della Lazio, il club nerazzurro sta lavorando anche ad altre cessioni. 

Come comunicato dai Reds, oggi l'inglese ha partecipato regolarmente alla seduta di allenamento che ha visto protagonisti Jeremy Jaquet, anch'egli ai box tre giorni fa, il neo acquisto Ronald Araujo e Alexis Mac Allister, che ha iniziato la preparazione pre-campionato all'inizio di questa settimana dopo le vacanze post-Mondiali. La squadra di Andoni Iraola, per la cronaca, sta preparando l'amichevole contro il Como, in programma il 16 agosto, ad Anfield. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 20:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.