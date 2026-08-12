Per ora, l'Inter non ha mosso nessun passo concreto per Malick Fofana, un nome emerso nella serata di ieri nell'ambito dei discorsi legati alla cessione eventuale di Luis Henrique alla Roma. L'esterno belga dell'Olympique Lione, secondo quanto risulta alla redazione di Sportitalia, non è una priorità per i nerazzurri che, in questo momento, stanno lavorando al dossier uscite - Davide Frattesi non sarà l’unica cessione - con l'obiettivo successivo di far partire l’assalto a Curtis Jones, obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo. 

Sezione: Focus / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 19:44
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.