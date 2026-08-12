Per ora, l'Inter non ha mosso nessun passo concreto per Malick Fofana, un nome emerso nella serata di ieri nell'ambito dei discorsi legati alla cessione eventuale di Luis Henrique alla Roma. L'esterno belga dell'Olympique Lione, secondo quanto risulta alla redazione di Sportitalia, non è una priorità per i nerazzurri che, in questo momento, stanno lavorando al dossier uscite - Davide Frattesi non sarà l’unica cessione - con l'obiettivo successivo di far partire l’assalto a Curtis Jones, obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo.

‼️ Al momento nessun contatto concreto legato alla pista Malick Fofana per l’Inter.



Dopo avere chiuso l’affare Stones, Inter impegnata sul tema uscite (Frattesi non sarà l’unica) per far partire l’assalto a Curtis Jones. — Gianluigi Longari (@Glongari) August 12, 2026