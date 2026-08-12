Due aggiornamenti importantissimi di calciomercato. Frattesi ad un passo dalla Lazio, l'Inter accelera per Spence: cifre, dettagli e considerazioni delle due operazioni.

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Sezione: Copertina / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 13:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.