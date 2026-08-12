Nuova sfida per Xavi Hernández, che è stato ufficializzato come nuovo commissario tecnico dell’Olanda. L’ex centrocampista e allenatore del Barcellona ha raggiunto un accordo fino al 2030 e si prepara così alla sua prima esperienza alla guida di una nazionale. L’ufficialità è arrivata attraverso i canali della selezione olandese, che ha dato il benvenuto al tecnico spagnolo: "Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo allenatore. Benvenuto, Xavi Hernández".

Sezione: Il resto del mercato / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 22:07
Autore: Giammarco Probo
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