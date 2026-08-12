Nuova sfida per Xavi Hernández, che è stato ufficializzato come nuovo commissario tecnico dell’Olanda. L’ex centrocampista e allenatore del Barcellona ha raggiunto un accordo fino al 2030 e si prepara così alla sua prima esperienza alla guida di una nazionale. L’ufficialità è arrivata attraverso i canali della selezione olandese, che ha dato il benvenuto al tecnico spagnolo: "Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo allenatore. Benvenuto, Xavi Hernández".

Xavi Hernández has been appointed as the new head coach of the Netherlands men’s national team. The 46-year-old Spanish coach takes over from Ronald Koeman. Xavi has reached an agreement with the KNVB on a contract through to the 2030 FIFA World Cup. https://t.co/rO7r72Cxiw — OnsOranje (@OnsOranje) August 12, 2026