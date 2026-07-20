Il Mondiale finisce nel peggior modo possibile per l'Argentina. Al di là della sconfitta contro la Spagna, che fa parte del gioco e che tra l'altro è stata meritata, i giocatori di Scaloni hanno perso completamente il controllo dopo il triplice fischio di Vincic. Paredes in particolare ha cercato il contatto fisico con Gavi, riuscendo anche a spingerlo a terra e venendo espulso a partita finita, ma anche Molina ha colpito Rodri con un pugno mentre il centrocampista del Manchester City gli passava a fianco.

Ora la FIFA indaga sull'accaduto. Come riporta Sky Sports News, versione inglese di Sky Sport, la FIFA ha aperto un'investigazione disciplinare per valutare se applicare sanzioni aggiuntive. Verranno presi in esame i video a disposizione dalle varie telecamere, oltre al referto dell'arbitro e dei suoi assistenti. Inoltre, sarà oggetto di indagine anche il comportamento degli argentini durante la premiazione, con gran parte della squadra di Scaloni che ha dato le spalle al palco per salutare i tifosi.