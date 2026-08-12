La Roma ha messo gli occhi su Luis Henrique, laterale brasiliano acquistato un anno fa dall'Inter a titolo definitivo dall'Olympique Marsiglia. Dopo una sola stagione, però, l'esterno rischia di salutare i nerazzurri in direzione della Capitale.

"Per la corsia laterale in cui spinge Wesley (che da solo non può evidentemente bastare) la Roma vuole Luis Henrique, la polizza di rendimento sulle fasce che può giocare su entrambi i versanti come ha dimostrando sostituendo Denzel Dumfries nella prima parte della stagione e giocando a sinistra nelle ultime gare dell'annata e nelle ultime amichevoli estive - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. L'Inter, disposta a cedere il giocatore solo a titolo definitivo, sta ragionando sull'ultima offerta di 28 milioni più bonus da parte dei giallorossi, che così si sono avvicinati il più possibile a quei 30 milioni per il brasiliano. Un affare che le parti hanno quindi tutta l'intenzione di concludere, considerando anche gli ottimi rapporti esistenti tra le due società. E adesso non resta che aspettare il sì definitivo del giocatore".