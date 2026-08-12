Cristian Romero è virtualmente un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Secondo quanto svelato da Fabrizio Romano, i colchoneros hanno raggiunto l'accordo con il Tottenham per una cifra di 40 milioni di euro, bonus inclusi. Si conclude, quindi, la telenovela di mercato legata al difensore argentino, accostato lungamente anche all'Inter, che poi non è riuscita a condurre in porto la trattativa per la mancata cessione di Benjamin Pavard. Per il Cuti si erano fatti avanti anche il Barcellona, che ha deciso di non procedere perché concentrato su Rodri, e l'Arsenal, club al quale gli Spurs non l'avrebbero mai venduto per ragioni di rivalità. 

Sezione: Mercato / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 22:22
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.