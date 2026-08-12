Cristian Romero è virtualmente un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Secondo quanto svelato da Fabrizio Romano, i colchoneros hanno raggiunto l'accordo con il Tottenham per una cifra di 40 milioni di euro, bonus inclusi. Si conclude, quindi, la telenovela di mercato legata al difensore argentino, accostato lungamente anche all'Inter, che poi non è riuscita a condurre in porto la trattativa per la mancata cessione di Benjamin Pavard. Per il Cuti si erano fatti avanti anche il Barcellona, che ha deciso di non procedere perché concentrato su Rodri, e l'Arsenal, club al quale gli Spurs non l'avrebbero mai venduto per ragioni di rivalità.

🚨️ BREAKING: Cristian Romero to Atlético Madrid, HERE WE GO! 🇦🇷



Agreement in place between clubs with Tottenham at €40m package, add-ons included.



Inter deal off in July, Barcelona decided not to proceed days ago, Spurs were never gonna sell to Arsenal.



Atléti: done. pic.twitter.com/tovUQvOOEY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026