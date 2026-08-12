Archiviata la pratica Sparta Praga, l'Olympique Lione ha una settimana di tempo per preparare la doppia sfida contro il Fenerbahçe che vale un posto nella prossima Champions League. Paulo Fonseca, tecnico dei Gones, ha sottolineato di aver beneficiato della migliore forma dei suoi giocatori, ma soprattutto del ritorno di Ernest Nuamah e Malick Fofana, che erano subentrati nella partita in Cechia. Anche senza il loro regista offensivo Pavel Sulc, il Lione ha offerto una prestazione convincente, che fa ben sperare per il resto della stagione.

Anche se ora sul Lione grava l'incognita mercato in uscita: secondo l'emittente Canal+, infatti, la sola cessione di Afonso Moreira non basterà a bilanciare il mercato del Lione, e gli altri giocatori che sembrano in partenza non si muoveranno. Di conseguenza, una decisione è già stata presa dietro le quinte: la partenza di un giocatore chiave in attacco. Sarà o Pavel Sulc o Malick Fofana, ma uno dei due lascerà l'OL quest'estate. Con il 2005 belga che nelle ultime ore è finito nel mirino dell'Inter che ha avviato i primi contatti.