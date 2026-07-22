Dopo la consegna dei premi individuali al termine della finale, la FIFA ha ufficializzato la propria top 11 dei Mondiali 2026. La Spagna campione del mondo è la nazionale più rappresentata con tre giocatori, mentre Francia e Argentina ne piazzano due ciascuna.

Non sono mancate però le discussioni, soprattutto per l’assenza di Pau Cubarsì. Il difensore spagnolo, premiato come miglior giovane del torneo, è stato uno dei protagonisti della miglior difesa della competizione, ma non ha trovato posto nella formazione ideale.

Vozinha è la grande sorpresa tra i pali

In porta c’è Vozinha, simbolo della sorprendente cavalcata di Capo Verde. Il quarantenne è stato uno dei protagonisti assoluti del torneo. Davanti a lui la FIFA ha scelto una linea a quattro con Pedro Porro e Marc Cucurella sulle fasce, mentre al centro trovano spazio Lisandro Martinez e Dayot Upamecano. Il centrocampo è affidato al capitano della Spagna Rodri, affiancato dall’inglese Jude Bellingham e dal francese Michael Olise. Il reparto offensivo è quello che raccoglie inevitabilmente più stelle. Al centro trova spazio Erling Haaland, protagonista del torneo con la Norvegia, mentre ai suoi lati ci sono Lionel Messi e Kylian Mbappé, capocannoniere della competizione. Niente da fare per Lautaro Martinez, che nonostante diverse prestazioni decisive paga lo scarso minutaggio e il mancato impiego nella finalissima

La top 11 dei Mondiali 2026

Vozinha; Pedro Porro, Lisandro Martinez, Upamecano, Cucurella; Olise, Rodri, Bellingham; Mbappé, Haaland, Messi.