"Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano", cantava Antonello Venditti. La frase si addice perfettamente alla storia della famiglia Zanetti con l'Inter. Dopo che Javier ha scritto pagine indelebili della storia del club di cui ora è vicepresidente onorario, ora anche il figlio Tomas diventa a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro.

Classe 2012, Tomas ha firmato fino al 2028 con l'Inter. Centrocampista, sarà inserito nell'organico dell'U15. Zanetti junior è cresciuto nell'Accademia Inter, dove ha fatto vedere grandi cose. Corsa, generosità, un ottimo senso del gioco e un buon colpo di testa: queste le sue caratteristiche principali, che dall'anno prossimo saranno a disposizione di mister Juan Moll. A rendere noto il passaggio all'Inter è proprio il ragazzo, con una storia sul suo profilo Instagram.