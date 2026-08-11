Lazio e Inter lavorano per il trasferimento di Davide Frattesi. I due club stanno trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato.

Nella formula su cui stanno lavorando le due squadre, secondo Sky Sport, i nerazzurri mantengono anche una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista. Con l'eventuale partenza di Frattesi, l'Inter potrebbe tentare l'affondo per Curtis Jones, vecchio pallino di Cristian Chivu.