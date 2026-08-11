Lazio e Inter lavorano per il trasferimento di Davide Frattesi. I due club stanno trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato.

Nella formula su cui stanno lavorando le due squadre, secondo Sky Sport, i nerazzurri mantengono anche una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista. Con l'eventuale partenza di Frattesi, l'Inter potrebbe tentare l'affondo per Curtis Jones, vecchio pallino di Cristian Chivu. 

Sezione: Focus / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 23:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.