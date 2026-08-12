Nelle ultime ore è balzata agli onori delle cronache la notizia di un possibile tentativo del Barcellona per Lautaro Martinez, soprattutto qualora non dovesse concretizzarsi l'assalto a Julian Alvarez, ormai in corso da diverse settimane e sempre respinto dall'Atletico Madrid, che chiede il pagamento della clausola rescissoria.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Youtube, c'è grande serenità da parte dell'Inter e da chi è vicino al giocatore. Normale che il Barcellona si guardi intorno se non prenderà Julian Alvarez, ma oggi non risulta nulla sul capitano nerazzurro. Un incontro tra Deco e l'agente di Lautaro c'è stato, anche perché Camano gestisce e intermedia per altri calciatori. C'è stato uno scambio di battute, può essere un'idea, ma da qui a dire che c'è qualcosa in più ad oggi no. Va considerato anche che l'Inter difficilmente si priverà del suo capitano arrivati a metà agosto...