Il Real Betis continua la preparazione in vista dell'amichevole di sabato contro l'Inter. La sessione di allenamento di mercoledì è stata caratterizzata dall'assenza di diverse figure di spicco. La notizia principale riguarda Gonzalo Petit: è stato confermato che il lieve infortunio muscolare subito dall'attaccante uruguaiano lo terrà fuori dagli allenamenti per una o due settimane, mentre la squadra cerca un suo sostituto. Insieme a lui, anche Aitor Ruibal e il portiere Diego Conde non si sono allenati con il gruppo oggi.

Nel frattempo, per quanto riguarda il recupero dei giocatori, Ez Abde e Giovani Lo Celso si sono allenati separatamente. Entrambi i giocatori stanno seguendo un programma di allenamento specifico per raggiungere la forma migliore in gara; Abde sta rientrando da un infortunio, mentre Lo Celso è rientrato dalle vacanze lunedì. Anche José Antonio Morante si è allenato separatamente dal gruppo oggi a causa di un lieve fastidio.

Sezione: L'avversario / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 15:50 / Fonte: Mundobetis
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.