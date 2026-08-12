Il Real Betis continua la preparazione in vista dell'amichevole di sabato contro l'Inter. La sessione di allenamento di mercoledì è stata caratterizzata dall'assenza di diverse figure di spicco. La notizia principale riguarda Gonzalo Petit: è stato confermato che il lieve infortunio muscolare subito dall'attaccante uruguaiano lo terrà fuori dagli allenamenti per una o due settimane, mentre la squadra cerca un suo sostituto. Insieme a lui, anche Aitor Ruibal e il portiere Diego Conde non si sono allenati con il gruppo oggi.
Nel frattempo, per quanto riguarda il recupero dei giocatori, Ez Abde e Giovani Lo Celso si sono allenati separatamente. Entrambi i giocatori stanno seguendo un programma di allenamento specifico per raggiungere la forma migliore in gara; Abde sta rientrando da un infortunio, mentre Lo Celso è rientrato dalle vacanze lunedì. Anche José Antonio Morante si è allenato separatamente dal gruppo oggi a causa di un lieve fastidio.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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