Il Real Betis continua la preparazione in vista dell'amichevole di sabato contro l'Inter. La sessione di allenamento di mercoledì è stata caratterizzata dall'assenza di diverse figure di spicco. La notizia principale riguarda Gonzalo Petit: è stato confermato che il lieve infortunio muscolare subito dall'attaccante uruguaiano lo terrà fuori dagli allenamenti per una o due settimane, mentre la squadra cerca un suo sostituto. Insieme a lui, anche Aitor Ruibal e il portiere Diego Conde non si sono allenati con il gruppo oggi.

Nel frattempo, per quanto riguarda il recupero dei giocatori, Ez Abde e Giovani Lo Celso si sono allenati separatamente. Entrambi i giocatori stanno seguendo un programma di allenamento specifico per raggiungere la forma migliore in gara; Abde sta rientrando da un infortunio, mentre Lo Celso è rientrato dalle vacanze lunedì. Anche José Antonio Morante si è allenato separatamente dal gruppo oggi a causa di un lieve fastidio.