Nel primo allenamento stagionale a ranghi completi, andato in scena oggi alla Pinetina – a proposito, oggi i giocatori nerazzurri hanno potuto ammirare per la prima volta il centro sportivo ristrutturato (RILEGGI QUI L’ESCLUSIVA) - l’unico atleta che ha lavorato totalmente a parte è stato Yanis Massolin, ancora alle prese con l'infortunio accusato nel ritiro di Donaueschingen. Il centrocampista francese, secondo quanto appurato da FcInternews.it, ha bisogno di un’altra settimana circa per tornare a disposizione di Cristian Chivu.