Nel primo allenamento stagionale a ranghi completi, andato in scena oggi alla Pinetina  – a proposito, oggi i giocatori nerazzurri hanno potuto ammirare per la prima volta il centro sportivo ristrutturato (RILEGGI QUI L’ESCLUSIVA) - l’unico atleta che ha lavorato totalmente a parte è stato Yanis Massolin, ancora alle prese con l'infortunio accusato nel ritiro di Donaueschingen. Il centrocampista francese, secondo quanto appurato da FcInternews.it, ha bisogno di un’altra settimana circa per tornare a disposizione di Cristian Chivu.

Sezione: Focus / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 21:10 / Fonte: Simone Togna
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.