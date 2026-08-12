Due club di Serie B, vale a dire Empoli e L.R. Vicenza, seguono con grande interesse il difensore centrale prodotto del vivaio dell'Inter Francesco Stante. Il club nerazzurro, però, secondo quanto riferito da Nicolò Schira ritiene il ragazzo un punto fermo per la squadra Under 23 e al momento non ha aperto la porta alla possibile partenza. Valutazioni in corso, prevista una decisone nei prossimi giorni.

Sezione: News / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 13:14
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.