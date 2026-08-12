Due club di Serie B, vale a dire Empoli e L.R. Vicenza, seguono con grande interesse il difensore centrale prodotto del vivaio dell'Inter Francesco Stante. Il club nerazzurro, però, secondo quanto riferito da Nicolò Schira ritiene il ragazzo un punto fermo per la squadra Under 23 e al momento non ha aperto la porta alla possibile partenza. Valutazioni in corso, prevista una decisone nei prossimi giorni.

#Empoli e #Vicenza seguono il difensore centrale Francesco #Stante, ma l'#Inter lo ritiene un punto fermo per la squadra Under 23 e al momento non ha aperto la porta alla possibile partenza. Valutazioni in corso. Prevista una decisone nei prossimi giorni. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 12, 2026