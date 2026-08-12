Il Tottenham è ben disposto a lasciar partire Djed Spence, per il quale l'Inter è pronta a sferrare l'assalto decisivo. Roberto De Zerbi, tecnico degli Spurs, non può garantire a Spence il minutaggio che desidera al Tottenham, specie all'indomani di un ottimo Mondiale giocato dall'ex Genoa, e afferma che non si opporrà alla sua eventuale partenza, secondo il London Evening Standard. Attualmente, poi, Spence si trova alle spalle del campione del mondo Pedro Porro nelle gerarchie del ruolo di terzino destro, dato che lo spagnolo ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Tottenham a giugno.

Sebbene Spence possa giocare anche come terzino sinistro, la sua posizione preferita è quella di terzino destro, e crede che le sue prestazioni oltreoceano delle scorse settimane gli abbiano garantito l'opportunità di conquistarsi un posto da titolare in quel ruolo. De Zerbi apprezza Spence, ma comprende anche che l'ex giocatore del Middlesbrough voglia essere il titolare inamovibile proprio nel momento migliore della sua carriera. "In un mondo ideale, il Tottenham non vorrebbe vendere un giocatore che solo quattro settimane fa ha ricevuto elogi per la sua prestazione nella semifinale dei Mondiali persa dall'Inghilterra contro l'Argentina. Ma con Spence desideroso di giocare con regolarità e il Tottenham intenzionato a massimizzare le cessioni di giocatori, un accordo con l'Inter sembra essere la soluzione ideale per entrambe le parti", si legge.