La 'bulimia' di calciomercato di ogni estate non distrae Gianfelice Facchetti da quello che è l'appuntamento principale sull'agenda di ogni tifoso interista: l'inizio del campionato con la partita tra Inter e Monza. E sul proprio profilo Instagram, il figlio di Giacinto fa partire il countdown verso la fatidica serata del 22 agosto, quella dove ogni voce legata al mercato finisce accantonata.

Questo il messaggio di Facchetti:

"Meno 10 giorni...



* Alla fine di tutti gli "Here we go"...

* Al termine dei quotidiani "Vuole solo l'Inter!"...

* All'ultimo e ineluttabile "S'inserisce il Como"...

* Alla definitiva telefonata fatta allo zio al padre alla mamma di chissa' chi...

* All'intervallo delle dirette di calciomercatoddio...

* Al silenzio che cadra' come una lastra di marmo sulle trattative mai iniziate...

* Al terminale "Vi faccio un nome..."

* All'estremo finale "Inter beffata"



Mancano 10 giorni a Inter-Monza...tutto il resto è noia!"