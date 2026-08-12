Davide Frattesi ha accettato la Lazio e l'accordo di massima tra i biancocelesti e l'Inter, come raccontao, è arrivato: nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per perfezionare gli ultimissimi dettagli ma sostanzialmente ci siamo, salvo colpi di scena il centrocampista è destinato a tornare nella Capitale dopo gli anni tra Sassuolo e Milano.

L’operazione sarà strutturata con un prestito oneroso con obbligo di riscatto, che secondo varie indiscrezioni dovrebbe variare, bonus compresi, tra i 15 e i 20 milioni di euro totali, con l’obbligo di riscatto che scatterebbe al raggiungimento del dodicesimo posto in classifica o di un certo numero di presenze del calciatore con la Lazio. Al momento, secondo quando appreso da FcInterNews, la percentuale della futura rivendita chiesta con forza dai nerazzurri si dovrebbe aggirare attorno al 15%/20%.