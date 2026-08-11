Fase embrionale. Interesse. Sondaggio. Con la possibilità che tutto possa diventare qualcosa di concreto nei prossimi giorni, prima del gong finale dell'attuale finestra di mercato. Come lo scorso gennaio, quando non si entrò mai nel vivo e non si arrivò al livello di 'trattativa', la Lazio ha manifestato interesse nei confronti di Davide Frattesi. Il centrocampista classe '99 si sta allenando come sempre con l'Inter e ha partecipato a tutte le attività, amichevoli comprese, della squadra nerazzurra in questa pre-season. Ma sa benissimo che il suo futuro prossimo è lontano da Milano, non rientrando più nel progetto dei campioni d'Italia. Decisione condivisa, perché lui stesso ha bisogno di tornare a sentirsi importante e vorrebbe farlo in un contesto più congeniale alle sue caratteristiche.

Attesa dell'affondo

Non è chiaro se la Lazio affonderà il colpo nei prossimi giorni, anche perché la richiesta dell'Inter si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro e la storia recente insegna come i biancocelesti non siano predisposti a investimenti di questo genere. Ma oggi è presto per affrontare certi discorsi, sicuramente un ritorno a Roma non sarebbe sgradito a Frattesi, che la maglia della Lazio l'ha indossata ai tempi delle giovanili. E potrebbe cogliere al volo l'occasione di rilanciarsi in una piazza comunque importante. Ma prima deve aspettare che il club capitolino si faccia avanti in modo serio e con argomenti convincenti nei confronti dell'Inter.