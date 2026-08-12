Accordo di massima raggiunto tra Inter e Lazio per Davide Frattesi. L'annuncio è di Sky Sport: l'operazione si condurrà in prestito con obbligo di riscatto.  I due club erano già al lavoro per l'operazione e ora hanno trovato l'intesa per il trasferimento del centrocampista di Fidene.

Si tratta, come accennato di un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni favorevoli, per un totale di 15 milioni di euro suddivisi, secondo Fabrizio Romano, tra il milione immediato e i 14 al momento dell'attivazione della clausola. L'Inter, inoltre, conserverà un'alta percentuale sulla futura rivendita del centrocampista.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 13:56
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.