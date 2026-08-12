Accordo di massima raggiunto tra Inter e Lazio per Davide Frattesi. L'annuncio è di Sky Sport: l'operazione si condurrà in prestito con obbligo di riscatto. I due club erano già al lavoro per l'operazione e ora hanno trovato l'intesa per il trasferimento del centrocampista di Fidene.

Si tratta, come accennato di un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni favorevoli, per un totale di 15 milioni di euro suddivisi, secondo Fabrizio Romano, tra il milione immediato e i 14 al momento dell'attivazione della clausola. L'Inter, inoltre, conserverà un'alta percentuale sulla futura rivendita del centrocampista.