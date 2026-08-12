L'Inter potrebbe prendere un esterno con caratteristiche offensive, nel caso in cui si concretizzasse l'uscita di Luis Henrique. Dopo l'offerta recapitata in Viale della Liberazione dalla Roma per il brasiliano, oggi il club nerazzurro ha comunicato a quest'ultimo che è sul mercato. Una notizia di fronte alla quale l'ex giocatore del Marsiglia non è rimasto spiazzato, visti gli ultimi avvenimenti. LH non si opporrebbe a una cessione, ma ora deve trovare l'accordo con i giallorossi, attualmente impegnati nella trattativa col Porto per Rodrigo Mora. Il suo eventuale destino nella Capitale dipende dall'epilogo di questo affare.