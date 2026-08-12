Nel corso di una recente intervista a TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha proposto una riflessione sul dualismo sportivo che intercorre tra Inter e Napoli, ritenute tra le principali candidate in vista dello Scudetto.

Orlando premia la fame dell'Inter

"I nerazzurri sono una squadra che ha ancora tanta fame e tanta voglia. In più, parliamo di una società che compra sempre un paio di giocatori funzionali al proprio stile di gioco. Dal Mondiale è tornato un Lautaro Martinez voglioso e stessa cosa per Calhanoglu. Per questo, li vedo ancora un passo avanti rispetto alle altre. Nonostante il mercato un po' fermo, i partenopei hanno una rosa già competitiva".