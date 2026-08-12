La percentuale sulla futura rivendita di Davide Frattesi che spetterà all'Inter sarà del 50%. Nelle prime ore si era parlato del 20%, ma il raggiungimento di una più alta percentuale ha portato alla chiusura dell'affare e ad un iniziale ribasso della valutazione del giocatore e alla chiusura dell'intesa tra i nerazzurri e la Lazio. 

Sezione: News / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 17:13
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.