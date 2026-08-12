La percentuale sulla futura rivendita di Davide Frattesi che spetterà all'Inter sarà del 50%. Nelle prime ore si era parlato del 20%, ma il raggiungimento di una più alta percentuale ha portato alla chiusura dell'affare e ad un iniziale ribasso della valutazione del giocatore e alla chiusura dell'intesa tra i nerazzurri e la Lazio.

La percentuale sulla futura rivendita di Davide Frattesi sarà del 50% e non del 20%, come erroneamente ho scritto prima. Si era parlato del 20% nella giornata di ieri, ma una più alta percentuale ha portato alla chiusura dell'affare e ad un iniziale ribasso della valutazione di… — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 12, 2026