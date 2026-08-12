L'Inter potrebbe tornare presto a farsi viva con il Liverpool per riaggiornare il file di mercato relativo a Curtis Jones. A dirlo è il giornalista Ben Jacobs, secondo cui i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto oltre 35 milioni di euro per cercare di cucire sensibilmente quella differenza emersa nei colloqui con i Reds, curati soprattutto da intermediari, rispetto alla valutazione del cartellino del centrocampista inglese. "Nessuna nuova offerta è pervenuta al Liverpool fino a mercoledì pomeriggio, ma si prevede che la situazione cambi presto", ha scritto il giornalista su X. 

Sezione: Focus / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 21:53
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.