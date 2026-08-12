L'Inter potrebbe tornare presto a farsi viva con il Liverpool per riaggiornare il file di mercato relativo a Curtis Jones. A dirlo è il giornalista Ben Jacobs, secondo cui i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto oltre 35 milioni di euro per cercare di cucire sensibilmente quella differenza emersa nei colloqui con i Reds, curati soprattutto da intermediari, rispetto alla valutazione del cartellino del centrocampista inglese. "Nessuna nuova offerta è pervenuta al Liverpool fino a mercoledì pomeriggio, ma si prevede che la situazione cambi presto", ha scritto il giornalista su X.

Inter expected to place a new bid for Curtis Jones. Talks to date, mostly via intermediaries, have seen in a gulf in valuation. Yet Inter now prepared to pay over €35m.



No fresh offer has reached Liverpool as of Wednesday afternoon, but that is expected to change soon.󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/L7KvyHSJ5k — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 12, 2026