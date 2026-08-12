Oggi, mercoledì 12 agosto 2026, la prima squadra dell’Inter ha iniziato a conoscere le nuove aree del 'Training Center - in memory of Angelo Moratti' ad Appiano Gentile, parte di un più ampio progetto di sviluppo delle infrastrutture del club.

Lautaro Martinez e compagni hanno "visionato le novità di un centro che continua a evolversi, mantenendo la propria identità e guardando con decisione al futuro, grazie a un piano di sviluppo delle proprie infrastrutture con investimenti dedicati a creare ambienti sempre più moderni, funzionali e orientati alla performance. Un progetto che coinvolge in particolare il centro di allenamento del Club, e che punta a sostenere la crescita sportiva di tutte le sue componenti - si legge su Inter.it -.

Un lavoro mirato a rendere l'Inter Training Center - in memory of Angelo Moratti un ecosistema sportivo sempre più integrato, capace di riunire spazi e strumenti dedicati alla preparazione, alla performance, al recupero e allo sviluppo degli atleti, con interventi di ampliamento dell'area tecnica, di potenziamento delle infrastrutture sportive e di realizzazione di nuovi spazi dedicati alla Prima Squadra. Un'evoluzione pensata e voluta per sostenere l'Inter nella continua ricerca dell'eccellenza, a partire dal centro della vita quotidiana della squadra".