Jhon Lucumí è sempre più vicino alla Juventus. Il difensore colombiano del Bologna è finito nel mirino dei bianconeri, intenzionati a rinforzare il reparto arretrato con un giocatore già protagonista in Serie A.

Il centrale classe 1998 era stato anche accostato all'Inter di Cristian Chivu, ma non era mai nato nulla di concreto. Al contrario, la Juventus ha deciso di fare sul serio, pronta ad accelerare per arrivare alla chiusura dell’operazione per una cifra attorno ai 20 milioni circa.

Il Bologna dovrà quindi valutare l’offerta dei bianconeri, anche se, nelle utlime ore pare che i rossoblù stiano abbassando le pretese avvicinando enormemente il difensore colombiano alla squadra di Luciano Spalletti.