Il mercato estivo di Inter, Tottenham e Roma sembra incrociarsi tra obiettivi comuni e tasselli da riempire. Il Corriere dello Sport offre oggi una panoramica della quale fa parte anche Malick Fofana, tra gli ultimi nomi accostati ai nerazzurri in questa finestra.

L'obiettivo principale per il settore esterni resta sempre Djed Spence, ma "i nerazzurri si muovono comunque in maniera prudente, perché già rimasti scottati più volte nell’arco di questa estate proprio su profili legati a questa esigenza. A tal proposito, tra le alternative va inserito anche il nome di Malick Fofana del Lione. Rimbalza dall’Inghilterra, perché su di lui si è mosso proprio il Tottenham negli ultimi tempi, ma il nome è di attualità in Italia da molto tempo visto che su di lui c’era già la Roma che però, virando su Rodrigo Mora, lascerebbe campo libero all’Inter".

Tra gli obiettivi dei giallorossi c'è, oltre a Mora e Udogie, anche Luis Henrique. Il quotidiano riporta di un "accordo tra Roma e Inter per una cifra pari a 27 milioni. L’uscita del brasiliano, oltre a garantire altra liquidità in cassa, determinerebbe l’esigenza di sostituire non solo Dumfries con Spence ma anche lo stesso Luis Henrique. A quel punto con un profilo come Fofana appunto. Anche perché il brasiliano, con l’arrivo di un altro esterno destro, sarebbe stato dirottato sulla fascia mancina".