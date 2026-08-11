Potrebbero essere ore cruciali per la ricerca del nuovo esterno destro dell'Inter. Come riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano su X, i nerazzurri avrebbero intrattenuto nuovo contatti con il Tottenham per il cartellino di Djed Spence. Stando ai due giornalisti, nelle prossime ore potrebbero esserci significati sviluppi nella trattativa, con una prima proposta dei nerazzurri in arrivo. Saranno, poi, gli Spurs a decidere se abbassare le richieste iniziali oppure chiudere definitivamente le porte.

Inter, nuovi contatti per Djed Spence.



L’operazione con il Tottenham può avanzare concretamente nelle prossime ore. pic.twitter.com/avytjEW5b9 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 11, 2026