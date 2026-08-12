L'uscita di Davide Frattesi potrebbe essere il tassello definitivo per completare il mosaico riportante l'immagine di Curtis Jones. Ormai rassegnatosi alla propria condizione di "rinunciabile", il centrocampista romano potrebbe mettersi alla ricerca di una nuova avventura che lo rilanci anche in ottica Nazionale. L'occasione sembrerebbe arrivare dalla natia Capitale. Come riportato da Tuttosport, i contatti tra le due società iniziati nelle scorse ore sarebbero proseguiti fino all'elaborazione di una base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. In caso di luce verde, i milanesi si fionderebbero sul profilo del tuttofare britannico del Liverpool. A limare le eventuali differenze potrebbe essere anche la cessione a titolo definitivo - ma con diritto di riacquisto - del gioiello Jamal Iddrissou, valutato circa 7 milioni di euro

Sezione: Rassegna / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 11:45
Autore: Carlo Gamba
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