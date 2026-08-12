Davide Frattesi è sempre più vicino allla Lazio. Il centrocampista dell'Inter, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano pochi minuti fa, è al centro di una trattativa tra i club nella quale è stata definita la cifra da corrispondere ai nerazzurri (15 milioni di euro) e anche la formula dell'eventuale trasferimento, un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni.

Quel che manca ad oggi è proprio quali saranno tali condizioni per far scattare la cessione a titolo definitivo, dopodiché la trattativa tra i club potrà essere considerata al traguardo.