L'obiettivo prioritario a centrocampo non è cambiato, in casa Inter. Come riporta anche Fabrizio Romano attraverso X, infatti, da maggio in poi il centrocampista del Liverpool è in cima ai pensieri e ora la dirigenza nerazzurra ritiene che l'affare possa concretizzarsi per una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

Prima di dare il via libera al nuovo assalto, però, in via della Liberazione si aspetta l'uscita di Davide Frattesi, che nelle ultime ore è stato accostato con forza alla Lazio. In ogni caso è sicuro un nuovo tentativo, da qui alla fine della finestra estiva del calciomercato, per provare ad arrivare a Jones, il cui contratto col Liverpool scade a giugno 2027 e per il quale i Reds chiedono 40 milioni di euro.