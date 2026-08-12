E' notizia di oggi la firma di Tomas Zanetti con l'Inter. Il figlio di Pupi, classe 2012, si è legato ai colori nerazzurri fino al 2028, e comincerà la sua esperienza dall'Under 15, con il sogno di seguire le orme del padre. Così come ha sottolineato Paula De La Fuente, mamma della giovane promessa: "Oggi fai un passo in più verso i tuoi sogni - ha scritto su Instagram -. Noi saremo sempre al tuo fianco, cercando di proteggerti, accompagnarti e sostenerti in ogni passo. Tu lo sai già: tante volte per te tutto varrà il doppio. Nel bene, ma purtroppo anche nel male. Imparerai, cadrai, ti rialzerai e continuerai a crescere. E lungo questo cammino, la cosa più importante sarà rimanere sempre fedele a te stesso e alla tua essenza. Con passione, lavoro, testa e cuore, nulla può andare storto…. Continua a sognare in grande Noi, sempre al tuo fianco".