Secondo le ultime novità riportate da Gianluca Di Marzio, Inter e Roma hanno trovato una base di intesa per circa 30 milioni di euro totali tra parte fissa e bonus per il trasferimento dell'esterno Luis Henrique in giallorosso. Manca il via libera del giocatore, che deve dare il suo ok al trasferimento alla corte di Gian Piero Gasperini.