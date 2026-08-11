Secondo le ultime novità riportate da Gianluca Di Marzio, Inter e Roma hanno trovato una base di intesa per circa 30 milioni di euro totali tra parte fissa e bonus per il trasferimento dell'esterno Luis Henrique in giallorosso. Manca il via libera del giocatore, che deve dare il suo ok al trasferimento alla corte di Gian Piero Gasperini. 

Sezione: Focus / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 23:34
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.