Archiviato il brutto colpo della sconfitta nella finale di ieri, la AFA, la Federcalcio argentina, ha pubblicato un comunicato nel quale ringrazia tutti i tifosi dell'Albiceleste che sono stati vicini alla squadra durante questa lunga cavalcata e contemporaneamente fornisce gli aggiornamenti sul rientro della delegazione. Alcuni giocatori lasceranno direttamente gli Stati Uniti per raggiungere i rispettivi club o iniziare il periodo di vacanza, mentre un altro gruppo, composto da calciatori, staff tecnico e membri dell'organizzazione, farà ritorno in Argentina nella giornata di domani con arrivo previsto intorno alle 17 locali.

La nota si chiude con un ultimo messaggio rivolto ai tifosi: "Grazie per esserci sempre stati, nei momenti di gioia e in quelli più difficili. La maglia la difendiamo tutti insieme e l'orgoglio di rappresentare l'Argentina continuerà a essere il motore delle sfide future".