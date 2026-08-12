C'è anche il nome di Loris Zonta sul taccuino del DS del Bari Antonio Minadeo. Reduce dalla promozione conquistata con il Vicenza nel girone A, proprio nella gara contro l'Inter U23, ora Zonta potrebbe riprovarci in una piazza altrettanto ambiziosa: il Bari.



Zonta ha giocato all'Inter tra il 2014 e il 2017. Pur non avendo mai vestito la maglia della Prima Squadra, ha fatto bene nelle giovanili, vincendo anche una Coppa Italia Primavera. Poi Pisa, Bassano, Vicenza, Taranto e di nuovo Vicenza. Al Menti ha totalizzato 244 presenze, con una promozione da protagonista pochi mesi fa. Per il Bari, che è nel girone C di Serie C con l'Inter U23, sarebbe un colpo da novanta. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, con Zonta che è un obiettivo primario per la dirigenza dei galletti: lo riporta TuttoC.