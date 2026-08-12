È scattata la prima offerta dell'Inter per Djed Spence. Questa è la novità avanzata da Sky Sport in merito alla trattativa per l'esterno nazionale inglese. La proposta nerazzurra è di 30 milioni netti; la richiesta del Tottenham non è nemmeno troppo distante, visto che gli Spurs vogliono 35 milioni più 5 di bonus. Già in giornata i colloqui tra Milano e Londra proseguiranno per cercare di accorciare ulteriormente questa distanza. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 12:07
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.