Ulteriori aggiornamenti per quel che riguarda il possibile passaggio di Davide Frattesi alla Lazio. Secondo Sport Mediaset, infatti, il giocatore è ormai a un passo dal club biancoceleste. Il centrocampista stesso ha infatti accettato l'offerta dei capitolini che hanno messo sul piatto una proposta per un anno più quattro (quindi in sostanza un quinquennale).

L'operazione resta in prestito (oneroso) con diritto di riscatto, ma lo stesso può diventare obbligo a determinate condizioni. L'Inter vorrebbe però delle condizioni facili da raggiungere, legate alle presenze del centrocampista e non ai risultati di squadra della Lazio.