Alessandro Calori accoglie con favore il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio, un'operazione apparecchiata per cui si attende solo l'ufficializzazione da parte dei due club nelle prossime ore: "Per fortuna, Frattesi troverà finalmente minuti alla Lazio - ha detto l'ex difensore del Perugia a Sky Sport -. Negli ultimi anni si è un po' perso, potenzialmente può dare una mano non solo a Gattuso ma anche alla Nazionale. Avendo la possibilità di esprimersi, potrà trarre vantaggio da questa nuova esperienza".