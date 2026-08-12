Alessandro Calori accoglie con favore il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio, un'operazione apparecchiata per cui si attende solo l'ufficializzazione da parte dei due club nelle prossime ore: "Per fortuna, Frattesi troverà finalmente minuti alla Lazio - ha detto l'ex difensore del Perugia a Sky Sport -.  Negli ultimi anni si è un po' perso, potenzialmente può dare una mano non solo a Gattuso ma anche alla Nazionale. Avendo la possibilità di esprimersi, potrà trarre vantaggio da questa nuova esperienza". 

Sezione: News / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 22:35
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.