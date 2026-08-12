Massimo Marianella approva al 100% il colpo di mercato messo a segno nelle ultime ore dall'Inter, che si è assicurata Djed Spence prelevandolo dal Tottenham per 30 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus e il 10% sulla futura rivendita. "E' stata una delle rivelazioni dell'Inghilterra al Mondiale - ha spiegato il giornalista di Sky Sport -. Ha grandissimo dinamismo, può giocare sia a destra che a sinistra. E' un giocatore in grande crescita, sono piacevolmente sorpreso che l'Inter riesca a prendere un elemento in ascesa da un campionato come la Premier League".