Massimo Marianella approva al 100% il colpo di mercato messo a segno nelle ultime ore dall'Inter, che si è assicurata Djed Spence prelevandolo dal Tottenham per 30 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus e il 10% sulla futura rivendita. "E' stata una delle rivelazioni dell'Inghilterra al Mondiale - ha spiegato il giornalista di Sky Sport -. Ha grandissimo dinamismo, può giocare sia a destra che a sinistra. E' un giocatore in grande crescita, sono piacevolmente sorpreso che l'Inter riesca a prendere un elemento in ascesa da un campionato come la Premier League". 

Sezione: News / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 19:58
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.