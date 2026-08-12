Proseguono i contatti tra Lazio e Inter per il passaggio in biancoceleste di Davide Frattesi. Secondo quanto riporta Sportitalia, il centrocampista nerazzurro sarebbe vicino a lasciare la Pinetina. Il prezzo del giocatore è sceso con il passare dei mesi, arrivando ora sotto i 25 milioni, vicino ai 20. Tanto chiede l'Inter per fare a meno di Frattesi, con la Lazio che è pronta ad affondare il colpo e il giocatore che avrebbe già accettato la destinazione.

La formula è quella di cui si è parlato in queste ore: prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligatorio in caso di raggiungimento di determinate condizioni. E una volta concluso l'affare, l'Inter si fionderebbe su Curtis Jones, pupillo di Chivu e prescelto per completare la linea di centrocampo nerazzurra.