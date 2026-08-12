Era dato come in partenza, anche in virtù della fine del contratto prevista il prosismo giugno, e per un certo periodo si è parlato di lui come possibile alternativa per l'Inter nella corsa al sostituto di Denzel Dumfries. Ma di offerte concrete sul tavolo dei viola non ne sono arrivate e allora, secondo il quotidiano La Nazione, la Fiorentina ha iniziato a pensare a una sorta di rinnovo a termine per l'esterno brasiliano Dodò: il giocatore rinnoverebbe una sola stagione, allo scopo di evitare l'addio a parametro zero e allo stesso di concedere al giocatore la possibilità di valutare meglio e con maggiore calma nuove ipotesi di mercato. Fabio Grosso, tecnico viola, osserva, conscio del fatto che avere l'ex Shakhtar Donetsk tra le proprie file può sempre tornare utile.