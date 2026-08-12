La dinastia Zanetti nell'Inter prosegue: è di oggi la notizia della firma di Tomas, figlio del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, con l'Inter fino al 2028. Pupi junior, che sarà inserito nella formazione Under 15, ha espresso su Instagram la sua gioia: "Felice e orgoglioso di poter vestire i colori che ho sempre sognato. Forza Inter, sempre".

Sezione: News / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 17:41
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.