La dinastia Zanetti nell'Inter prosegue: è di oggi la notizia della firma di Tomas, figlio del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, con l'Inter fino al 2028. Pupi junior, che sarà inserito nella formazione Under 15, ha espresso su Instagram la sua gioia: "Felice e orgoglioso di poter vestire i colori che ho sempre sognato. Forza Inter, sempre".