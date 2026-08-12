E se - di fatto - fosse proprio Luis Henrique a finanziare l'arrivo di Djed Spence? Considerando la ferrea volontà dell'Inter di mettere sotto contratto il terzino inglese (valutato circa 30-35 milioni di euro dal Tottenham), parte del bottino necessario per sbloccare la trattativa potrebbe derivare dalla cessione del classe 2001, attenzionato concretamente in queste ore dalla Roma e - secondariamente - da alcuni club di Premier League. Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri valuterebbero l'ex Olympique Marsiglia intorno ai 30 milioni di euro, sebbene potrebbe risultare sufficiente un'ipotetica offerta da 25 milioni di euro (il brasiliano è a bilancio per 19 milioni).

Non solo Nico Gonzalez, torna in lizza Perisic

Qualora il verdeoro dovesse realmente salutare il club di via della Liberazione, l'innesto di un nuovo profilo sulla destra risulterebbe imprescindibile. A questo punto, i lombardi potrebbero prendere realmente in considerazione l'idea di affondare il colpo con i "rivali" della Juventus mettendo le mani su Nico Gonzalez, in uscita dal club piemontese. In caso contrario, potrebbero risalire le quotazioni per il colpo "romantico" e, al contempo, ipereconomico: il ritorno di Ivan Perisic. Un ipotetico croato-bis risulterebbe di poco superiore la gratuità, ragion per cui l'eventuale addio di Luis Henrique finanzierebbe quasi interamente l'ingresso di Spence, permettendo ai milanesi di concludere un doppio colpo in entrata a costo zero (o poco di più).