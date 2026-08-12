Dialoghi positivi tra club, ma non ancora un affare in chiusura. Quella per Luis Henrique è una trattativa ancora da sviluppare, secondo quanto riportato nella notte su X da Matteo Moretto. Il giocatore brasiliano è in uscita dall'Inter, l'accordo tra i club sembra più che fattibile, ma ora andranno vinte le resistenze del giocatore, a cui evidentemente non è sufficiente restare in un Champions League con un nuovo club.

L'apertura, si legge, non è arrivata in maniera chiara e definitiva. Inoltre, le pretese economiche fatte dall'esterno brasiliano sono oggi fuori portata per la società giallorossa.