In un clima di grande rivoluzione dettato dall'insediamento di Ruben Amorim sulla panchina rossonera, il Milan dovrà necessariamente operare alle cessioni e agli eventuali ritocchi della rosa in vista del rush finale di mercato. In questo senso, il Corriere della Sera associa alla compagine milanista un possibile rinforzo transitato anche dall'Inter: trattasi di Nicola Zalewski, preso in considerazione come possibile jolly per entrambe le corsie. Nonostante questo, l'Atalanta non sembra attualmente interessata a privarsene, ma chissà che nei prossimi giorni la situazione non possa cambiare. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 16:29
Autore: Carlo Gamba
vedi letture