Tra i vari nomi sondati per la fascia destra dell'Inter in caso di uscita di Luis Henrique, si è recentemente parlato di Malick Fofana, stellina di proprietà dell'Olympique Lione. Tuttavia, il club di viale Liberazione potrebbe non essere l'unica società a tinte nerazzurre ad aver messo gli occhi sul classe 2005. Come riportato dal Corriere della Sera, sulle tracce del belga ci sarebbe anche l'Atalanta, bisognosa di coprire il buco lasciato da Sulemana, infortunatosi in amichevole contro lo Shalke 04 e obbligato ad uno stop di svariate settimane a causa di una lesione del collaterale mediale di secondo grado del ginocchio sinistro. La valutazione del ragazzo da circa 45 milioni di euro, tuttavia, spaventerebbe entrambe.